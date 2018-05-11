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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Mayıs 2018 07:34

Margot Robbie, Tarantino projesinde!

Sharon Tate karakterine Margot Robbie hayat verecek!



Geçtiğimiz günlerde yeni Quentin Tarantino projesi Once Upon a Time in Hollywood/Bir Zamanlar Hollywood'da filminin ilk haberlerini vermiştik. Yapım, Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt gibi iki büyük ismi biraraya getiriyor oluşuyla yeterince konuşulmuştu. Anlaşılan kadro genişliyor.


Şu aralar rol aldığı Terminal filmi için Indiewire'a röportaj veren güzel oyuncu, bu projede Sharon Tate karakterine hayat vereceğini ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.


Yine filmle ilgili son gelen haberlere göre Burt Reynolds, Manson tarikatının yaşadığı çiftliğin sahibi George Spahn karakteri için değerlendirilen isimler arasında. Ayrıca Tim Roth, Kurt Russell ve Michael Madsen gibi Tarantino filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz isimler de yan roller için değerlendirilen isimler arasında yer alıyormuş.


Film Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta bu konuya odaklanacak.


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