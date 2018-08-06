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7 Ağustos 2018 11:35

Margot Robbie’den ilk fotoğraf

Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.


Geçtiğimiz Mart ayından itibaren herkesin merakle beklediği Quentin Tarantino imzalı Once Upon A Time in Hollywood filminden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Filme en son katılan Margot Robbie Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı.


First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood

@ margotrobbie'in paylaştığı bir gönderi ()


Margot Robbie filmde, usta yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan ve 1969'da Manson cinayetlerine kurban giden oyuncu Sharon Tate'i canlandırıyor. Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü usta oyuncu Al Pacino, Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, Kurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond gibi isimler yer alıyor.


Quentin Tarantino’nun senaryosu 5 yılda tamamladığı "Once Upon A Time In Hollywood” ülkemizde 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.


Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’in setten fotoğrafları için tıklayın!

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