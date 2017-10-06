Marilyn Monroe'nun fotoğrafları satışta

Monroe'nun çıplak bir şekilde havuzda yüzdüğü ve doğum günü pastasıyla çektirdiği fotoğrafların değerinin yaklaşık 35 bin doları bulması bekleniyor.
Amerikalı aktris, şarkıcı ve model Marilyn Monroe, Hollywood'un gelmiş geçmiş en ikonik yıldızlarından biri. Monroe büyük bir şöhrete sahipti ancak özel hayatı trajedilerle doluydu. O 'Marilyn Monroe'yu kendisinden farklı bir insan olarak düşünüyordu. İnsanların ve televizyonun önünde 'Marilyn Monroe'ya dönüşüyordu.
Fotoğraflarının ve filmlerinin aksine Monroe çok mutsuz bir insandı. Dünyanın en beğenilen kadınlardan biri olmasına rağmen onu mutlu edecek erkeği bulamamıştı. Annesi onu tanıyamayacak kadar hastaydı.
Monroe'nun annesi Gladys Baker hakkında insanların çok fazla şey bilmemesinin nedeni onun hasta olmasıydı. Monroe bunun kötü bir imaj yaratacağını düşündüğü için onu kamuoyundan saklamıştı. Annesi sorulduğunda öldüğünü söylüyordu.
Bugün hala Monroe'nun babasının kim olduğu bilinmiyor. Annesi Gladys'ın zihinsel durumu hiçbir zaman iyi olmadığı için o da buna bir cevap veremiyordu.