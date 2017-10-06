Marilyn Monroe'nun fotoğrafları satışta





Monroe'nun çıplak bir şekilde havuzda yüzdüğü ve doğum günü pastasıyla çektirdiği fotoğrafların değerinin yaklaşık 35 bin doları bulması bekleniyor.



Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun daha önce hiç görülmemiş 12 fotoğrafı gelecek hafta New York'ta düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.Monroe'nun çıplak bir şekilde havuzda yüzdüğü ve doğum günü pastasıyla çektirdiği fotoğrafların değerinin yaklaşık 35 bin doları bulması bekleniyor.



Amerikalı aktris, şarkıcı ve model Marilyn Monroe, Hollywood'un gelmiş geçmiş en ikonik yıldızlarından biri. Monroe büyük bir şöhrete sahipti ancak özel hayatı trajedilerle doluydu. O 'Marilyn Monroe'yu kendisinden farklı bir insan olarak düşünüyordu. İnsanların ve televizyonun önünde 'Marilyn Monroe'ya dönüşüyordu.







Fotoğraflarının ve filmlerinin aksine Monroe çok mutsuz bir insandı. Dünyanın en beğenilen kadınlardan biri olmasına rağmen onu mutlu edecek erkeği bulamamıştı. Annesi onu tanıyamayacak kadar hastaydı.



Amerikalı aktris, şarkıcı ve model Marilyn Monroe, Hollywood'un gelmiş geçmiş en ikonik yıldızlarından biri. Monroe büyük bir şöhrete sahipti ancak özel hayatı trajedilerle doluydu. O 'Marilyn Monroe'yu kendisinden farklı bir insan olarak düşünüyordu. İnsanların ve televizyonun önünde 'Marilyn Monroe'ya dönüşüyordu.Fotoğraflarının ve filmlerinin aksine Monroe çok mutsuz bir insandı. Dünyanın en beğenilen kadınlardan biri olmasına rağmen onu mutlu edecek erkeği bulamamıştı. Annesi onu tanıyamayacak kadar hastaydı.



Monroe'nun annesi Gladys Baker hakkında insanların çok fazla şey bilmemesinin nedeni onun hasta olmasıydı. Monroe bunun kötü bir imaj yaratacağını düşündüğü için onu kamuoyundan saklamıştı. Annesi sorulduğunda öldüğünü söylüyordu.





Annesi Monroe'ya bakamayacak durumda olduğu için 7 yaşında evlat edinildi. Monroe anılarında annesini 'Çığlık ve kahkaha atarken' hatırladığını söylüyordu. 32 yaşında şizofreni teşhisiyle hastanede yaşamaya başlamıştı. Bir süre sonra Monroe'yu bile tanıyamaz hale gelmişti.



Bugün hala Monroe'nun babasının kim olduğu bilinmiyor. Annesi Gladys'ın zihinsel durumu hiçbir zaman iyi olmadığı için o da buna bir cevap veremiyordu.