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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Temmuz 2018 08:40

Mark Wahlberg ölümcül bir mücadelede

Nefes nefese bir aksiyon vadeden Mark Wahlberg’li Mile 22 filminden fragman yayımlandı.


Son Kalan (Lone Survivor), Son Vurgun (Contraband), Zorlu İkili (2 Guns) ve Transformers serisi gibi aksiyon filmlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Mark Wahlberg, nefes kesen bir aksiyonla beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. Hancock, Son Kalan (Lone Survivor) ve Deepwater Horizon: Büyük Felaket gibi filmlere imzasını atan Peter Berg’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda ise yok yok!


Dövüş yeteneklerini sık sık sergiledği The Raid serisiyle akıllara kazınan Iko Uwais, sevilen dizi The Walking Dead’in amansız Maggie’si Lauren Cohan, 2 Oscar adaylığı bulunan usta oyuncuJohn MalkovichveRonda RouseyMile 22 filminde boy gösteriyor.


CIA’in en değerli ve müdahale edilemeyen ekibinin başındaki isim James Silva, devlet kurumları tarafından yok sayılmaktadır. Çok az kişinin bildiği gizli bir ekibin başında olan Silva, gizli bilgilere sahip bir kişiyi ölmeden güvenli bölgeye götürmesi gerekmektedir. Silva ve ekibinin peşinde olduğu bu bilgilere ulaşmak isteyen tek taraf onlar değildir!


Mile 22,7 Eylül’de sinemalarımıza konuk olacak.


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