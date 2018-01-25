Martin Scorsese'nin filminde bir yıldız daha: Action Bronson

Martin Scorsese'nin Irıshman'inde kalabalık bir kadro oluşuyor. Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi oyuncuların bulunduğu film de, işçi lideri ve faaliyetleriyle mafyanın hedefi haline gelen Jimmy Hoffa’nın ortadan kayboluşu anlatılıyor. Jimmy Hofa'yı Al Pacino canlandıracak. Filmin kadrosuna dahil olan Action Bronson ise Hip hop kariyerinin yanı sıra Vice için hazırladığı programlarla da tanınıyor. Bronson’ın filmde hangi karakterle veya nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor.

Charles Brandt’in I Heard You Paint Houses romanından uyarlanan The Irishman, Scorsese hayranlarında heyecan uyandıracak cinsten. Usta yönetmen Martin Scorsese’nin çok konuşulan filmi Silence‘ın ardından çekeceği ilk uzun metraj film.