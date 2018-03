Marvel'dan Jumanji'ye transfer var

Hala hakkında bildiğimiz çok fazla şey olmasa da, yeni Jumanji filminin en büyük kozu, Dwayne Johnson. Filmle ilgili yeni haberleri ve detayları beklerken, öykünün son halkası olan oyuncu da çekimler başlamadan çok kısa bir süre önce bulundu. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Nick Jones ile birlikte zarı yuvarlayacak kişilerden birisi de Karen Gillan olacak. Karen Gillan'ı birçok kişi Guardians of the Galaxy filmindeki maviye boyanmış ve tıraş edilmiş saçlarıyla tanıyor.

Deadline'a göre Karen Gillan Jumanji'nin kadrosuna, aylar süren dikkatli bir araştırma sonucunda seçilmiş. Gillan, ekibin kalanıyla da rahatlıkla anlaşabildiği için seçim sürecinin sonunda kazanan kişi oldu. Deatlar hala saklanıyor ve Gillan ile ilgili verilen tek bilgi de, Martha isimli bir karakteri canlandıracağı.









Jumanji severler Martha'yı Judy ve Peter'ın annesi olarak hatırlayacaktır. Fakat yine de Gillan'ın oynayacağı Martha ile orijinal filmdeki Martha'nın aynı kişi olup olmadığı bilinmiyor. İlk filmin üzerinden geçen zamana bakıldığında Karen Gillan, aynı Martha'yı oynamak için oldukça genç kalıyor. Bu da, ya filmin flashback'lerle süsleneceğinin, ya da bir devam filminden çok hikayenin başlarına uzanan bir film olacağı izlenimini veriyor. Ya da bu ihtimallerden hiçbiri değil ve isim sadece bir tesadüften ibaret.

2010 yılında Gillan'ın ilk kez Doctor Who'da, Amy Pond isimli ortağı olarak izledik. Doctor Who'dan ayrıldıktan sonra ise birçok filmde başrol olarak karşımıza çıktı. Bunların içinde Guardians of the Galaxy ön plana çıktı. Kendisi aynı rolü Guardians of the Galaxy vol.2'da da izleyeceğiz. Ayrıca The Circle ve The Valley of Violance isimli iki filmde daha yakın zamanda karşımıza çıkacak.

Başlarda eski filmin bir yeniden çevrimi olacağı konuşulan yeni Jumanji filmiyle ilgili birçok spekülasyon üretilmişti. Daha sonra Dwayne Johnson, yeni Jumanji'yi bir devam filmi olarak planladıklarını açıkladı. Robin Williams'ın da canlandırdığı karakter dolayısıyla onurlandırılacağı söylendi.

Jake Kasdan yönetmen koltuğuna oturacak ve filmim önümüzdeki ay çekimlerine başlanacak.