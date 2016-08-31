Hala hakkında bildiğimiz çok fazla şey olmasa da, yeni Jumanji filminin en büyük kozu, Dwayne Johnson. Filmle ilgili yeni haberleri ve detayları beklerken, öykünün son halkası olan oyuncu da çekimler başlamadan çok kısa bir süre önce bulundu. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Nick Jones ile birlikte zarı yuvarlayacak kişilerden birisi de Karen Gillan olacak. Karen Gillan'ı birçok kişi Guardians of the Galaxy filmindeki maviye boyanmış ve tıraş edilmiş saçlarıyla tanıyor.
31 Ağustos 2016 17:19
Marvel'dan Jumanji'ye transfer var
Yeni Jumanji filmi, Marvel oyuncularından birini kadrosuna kattı.
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