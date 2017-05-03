Marvel's The Defenders'tan ilk fragman geldi

18 Ağustos 2017 günü, Türkiye saatiyle 10:01’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’ten izlenebilecek dizi, ortak hedefleri New York şehrini kurtarmak olan dört süper kahraman Matt Murdock/Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Danny Rand/Iron Fist’in hikayesini anlatıyor. Yalnız başına kişisel sorunlarla boğuşmak yerine birlikte hareket ederek çok daha güçlü olacaklarını fark eden bu dört süper kahramanın hikayesine hazırlanın!









Merakla beklenen dizi; Marvel’s Daredevil , Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage ve Marvel’s Iron Fist dizilerinin ardından serinin beşinci dizisi olacak.

Marvel’s The Defenders’da Charlie Cox, (Matt Murdock/Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) ve Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) başrolleri paylaşıyor. Ayrıca Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Sigourney Weaver (Alexandra), Elodie Yung (Elektra), Scott Glenn (Stick), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Rachael Taylor (Trish Walker), Eka Darville (Malcolm Ducasse), Simone Missick (Misty Knight) ve Jessica Henwick (Colleen Wing) dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dizinin baş yapımcılığını Marco Ramirez ve Doug Petrie’nin yanı sıra Marvel TV'den Jeph Loeb üstlendi. Dizi, Marvel Television ve Netflix adına ABC Studios işbirliğiyle çekildi.