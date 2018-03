Matrix gerçekten geri dönüyor!

Hollywood, kendini tekrar etme evresine girmiş gibi görünüyor. İzlediğiniz ve beğendiğiniz çok eski filmler, ya yeniden çekiliyor ya da bambaşka yeni serilere evriliyor. Power Rangers, Jumanji, Baywatch derken bir de baktık ki Matrix de bu kervana katılıp yeni filmlerle karşımıza çıkmak üzere. Dünyanın en iyi aksiyon filmlerinden biri kabul edilen The Matrix, yepyeni filmlerle sinema salonlarını doldurmaya çalışıyor. Üstelik bu, bir dedikodudan çok daha fazlası.









The Hollywood Review, Zak Penn ile senaryo yazım süreci için yapımcıların görüştüğünü açıkladı. Stüdyo, Penn ile işlerin nasıl yoluna koyulabileceği, ne düzlemde bir Matrix filmi çekileceğini masaya yatırıyor şu sıra. Üstelik baş rol oyuncusu olarak da Michael B. Jordan'ın ismini andı THR. Michael B. Jordan, son yıllarda yıldızı yükselen bir oyuncu. Ne var ki, yeni Matrix -ya da Matrixler- ile ilgili tartışılması ve bilinmesi gereken çok şey var.

Önceki Matrix filmlerinin başarısında büyük payı olan yönetmen Wachowski kardeşlerin film ekibine dahil olup olmayacağı, ne derece katkı sağlayacakları bilinmiyor örneğin. Lana ve Lily Wachowski kardeşler, ilk Matrix filminin hem senaryosunu yazmış hem de yönetmenliğini ortaklaşa üstlenmişti ve hem teknik hem de pazarlama bazında büyük başarılar elde etmişlerdi. The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimleriyle serinin ilk filmi takip eden ikinci ve üçüncü yapımları ise ilk film kadar iyi eleştiriler alamamıştı. Ancak ne olursa olsun Matrix serisi, Wachowski kardeşlerin ellerinde büyük oranda şekil almıştı.









The Hollywood Reporter'a göre filmin yapımcı şirketi Warner Bros., Wachowski kardeşlerle çalışmak isteyebilir. Wachowskileri en son Jupiter Ascending isimli uzun metrajlarını yürütürken gördük ve kendileri şu sıra Netflix için hazırladıkları Sense8 isimli diziyle epey meşgul. Öte yandan serinin ortaya çıkmasını sağlayan yapımcı Joel Silver ile aralarının gergin olduğu da bir sır değil ve öte yandan Silver 2012'den beri yeni bir Matrix filmiyle uğraşmak istiyor. Warner Bros.'un burada karar vermesi gereken şey şu: yapımcı mı, yönetmen mi? Eğer yapımcıyı seçerlerse, filmin hayranlarının Wachowski kardeşlere ne kadar önem verdiğini göz önünde bulundurmalılar.

Öte yandan, seriye bir televizyon dizisi yapılması da gündemdeydi bundan birkaç ay önce. Ne var ki Warner Bros, Marvel Ve Lucasfilm'in ellerindeki film serilerini nasıl değiştirip yönlendirdiklerinden etkilenmiş ve Matrix'e de bunu uygulamakta kararlı görünüyor. Serinin senaryosununun Penn'e emanet edileceği, şimdiden belli denilebilir. Penn, X-Men: The Last Stand, The Incredible Hulk ve The Avengers gibi filmlerde çalışarak ismini duyurmuştu.

Bundan birkaç yıl önce de The Matrix'in Wachowskiler tarafından da sinemaya yeniden taşınacak gibiydi ve bununla ilgili dedikodular vardı, ancak en sonunda 2017'de Matrix'le ilgili ciddi gelişmeler duymaya başladık.