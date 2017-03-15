Hollywood, kendini tekrar etme evresine girmiş gibi görünüyor. İzlediğiniz ve beğendiğiniz çok eski filmler, ya yeniden çekiliyor ya da bambaşka yeni serilere evriliyor. Power Rangers, Jumanji, Baywatch derken bir de baktık ki Matrix de bu kervana katılıp yeni filmlerle karşımıza çıkmak üzere. Dünyanın en iyi aksiyon filmlerinden biri kabul edilen The Matrix, yepyeni filmlerle sinema salonlarını doldurmaya çalışıyor. Üstelik bu, bir dedikodudan çok daha fazlası.
15 Mart 2017 11:36
Matrix gerçekten geri dönüyor!
Geçmişte kaldığını, eskidiğini düşündüğümüz her şey yenileniyor. Artık Matrix de bu furyanın bir parçası. Yeni Matrix filmlerine hazır olun.
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