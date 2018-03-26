Matrix'i yeniden kim çekecek?

Matrix fanatiklerini korkutan haberler alıyoruz bir süredir: Matrix yeniden çekilecek. Çoğu matrix hayranı böyle bir yeniden çekime hiç gerek olmadığını, filmin de henüz o kadar eskimediğini söylüyüyorlar, açıkçası biz de aynı fikirdeyiz ama gişesi tutmuş serileri yeniden canlandırmaya bayılan Hollywood bir süredir Matrix'in yeniden çekim söylentilerini duyuruyordu bize.

Bu Cuma ülkemizde vizyona girecek olan Ready Player One’ın senaristi Zak Penn ise yakın zamanda Matrix’in senaryosu üzerine çalıştığını açıkladı.

Başarılı senarist, film üzerinde çalıştığını ve yıllardır bu konuda Warner Bros'u dürttüğünü, sonunda konuda ilerlendiğini ama henüz önlerinde uzun bir süreç daha olduğunu söyledi. Söylenti kazanları kaynamaya devam etsin bakalım.

Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin ilk olarak 1999 yılında yazıp-yönetmiş olduğu Matrix, temel olarak Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 sinema filminden oluşuyor.Filmdeki olaylar günümüzden çok çok ileri bir tarihte teknolojinin ultra gelişmiş olduğu, yapay zekaya sahip makinelerin yaratılmış olduğu bir dünyada geçiyordu. Gerçek nedir sorusuyla büyük felsefi açılımları da olan film bir kült mertebesine ulaşmıştı.