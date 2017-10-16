Mayim Bialik'in sözleri tepki çekti

Big Bang Theory dizisiyle tanınan oyuncu Mayim Bialik'in Hollywood'u sarsan taciz skandalıyla ilgili sözleri tepki çekti.



Oyuncu Mayim Bialik New York Times için "Harvey Weinstein'ın Dünyasında Feminist Olmak" başlıklı bir yazı kaleme aldı.







Yazısında kariyeri boyunca kimsenin tacizine uğramadığını vurgulayan Bialik, diyet yapmayı, estetik operasyon geçirmeyi ve kişisel bir antrenörle çalışmayı reddettiğini, bu yüzden de erkeklerin kendisiyle otel odalarında toplantı yapmayı istemesi gibi tecrübeler yaşamadığını söyledi.



Malim Bialik, "Muhafazakar giysiler giydim, erkekler karşısında flörtöz tavırlar sergilemedim" diye yazdı.







Gazetede yayınlanan bu yazı, sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.



Yazısıyla taciz mağdurlarını suçlamakla eleştirilen Malim Bialik'e ilk tepki gösteren isimlerden biri Oscarlı oyuncu Patricia Arquette oldu. Arquette Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kadınların giyinme şeklinin bu konuyla bir ilgisi olamayacağını vurguladı.



Öte yandan tepkilerin ardından Malim Bialik sosyal medyada kendini savundu. 41 yaşındaki oyuncu feminist olduğunun altını çizerek bir kadının saldırıya uğramasının nedeninin giyinme şekli ya da davranışları olamayacağını ve yanlış anlaşıldığını söyledi.







Hollywood'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein'ın 30 yıllık kariyeri boyunca onlarca kadın oyuncu ve çalışanı taciz ettiği iddia edilmiş, Harvey Weinstein, kurucusu olduğu şirket The Weinstein Company'den ve Oscar Komitesi'nden kovulmuştu.