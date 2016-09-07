Meg Ryan, Tom Hanks ile yeniden buluşuyor

35 yılını sinema filmleriyle geçiren Meg Ryan, sektörün her yönünü iyiden iyiye biliyor elbette. Ancak ne kadar yıldır oyunculuk yapıyor olursa olsun, her oyuncunun aşması gereken duvarlar ve kazanması gwreken tecrübeler var. Bu yüzden Meg Ryan, yeni bir tecrübeye yelken açarak ilk yönetmenlik tecrübesine adım attı. '90'lı yılların bir diğer ünlü oyuncusu Jodie Foster, George Clooney'e baş rolü verdiği Money Monster ile bu yıl dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın zamanda da Meg Ryan'ı yönetmenlik dememesiyle izleyeceğiz.





Meg Ryan'ın yönetmenlik denemesi, birçok açıdan önemli. Filmde hem oğluna, hem de Tom Hanks'e rol vererek ilgi çekici bir projeye imza attı Meg Ryan. Projesinden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyonda bahseden Ryan, oğlu Jack Quaid ve eski arkadaşı Tom Hanks ile birlikte çalışmaktan ve filmin detaylarından bahsetti.

54 yaşındaki oyuncu projeye katılan Tom Hanks ile ilgili "bana dünyanın en büyük iyiliğini yaptı" dedi. "İnanılmaz derecede sevimliydi. 10 saat sette kaldıktan sonra ekiptekilere dönüp 'birbirimizi tanıdığımız için çok mutluyum, ama en çok da burada arkadaşım Meg'e yardım etmek için bulunduğunuz için teşekkür ederim' dedi. Harikaydı." diyor Meg Ryan, Tom Hanks'ten bahsederken.













Ithaca ismindeki film, Meg Ryan ve Tom Hanks'in dördüncü buluşması. Bu buluşmaların içerisinde Mesajınız Var ve Sleepless in Seattle isimli efsaneleşmiş filmler bulunuyor. Meg Ryan Ithaca filminde hem yönetmenliği, hem de baş rolü üstleniyor.

Meg Ryan, Tom Hanks ile dördüncü kez çalışmış olsa da, oğlu Jack ile ilk kez bir filmde bir araya geliyor. 24 yaşındaki John Quaid, Meg Ryan'ın Dennis Quaid ile evliliğinden dünyaya gelmişti. Meg ryan oğlunun oyunculuk yeteneğiyle ilgili oldukça net konuşuyor ve "Jack bu iş için doğmuş." diyor. "Oyuncuların çocukları setlerde çok vakit geçirir. Jack için de bu geçerliydi ve sonuçta çok başarılı bir oyuncu oldu" diyor.

Ithaca, İkinci Dünya Savaşı'na odaklanıyor. Çiftçilik yapan Tom Hanks ve eşi Meg Ryan ile çocuklarının hayatları etrafında bir savaş ve aile hikayesi anlatıyor.













