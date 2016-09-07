35 yılını sinema filmleriyle geçiren Meg Ryan, sektörün her yönünü iyiden iyiye biliyor elbette. Ancak ne kadar yıldır oyunculuk yapıyor olursa olsun, her oyuncunun aşması gereken duvarlar ve kazanması gwreken tecrübeler var. Bu yüzden Meg Ryan, yeni bir tecrübeye yelken açarak ilk yönetmenlik tecrübesine adım attı. '90'lı yılların bir diğer ünlü oyuncusu Jodie Foster, George Clooney'e baş rolü verdiği Money Monster ile bu yıl dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın zamanda da Meg Ryan'ı yönetmenlik dememesiyle izleyeceğiz.
7 Eylül 2016 15:39
Meg Ryan, Tom Hanks ile yeniden buluşuyor
Ünlü oyuncu Meg Ryan, ilk yönetmenlik denemesinde oğlu Jack Quaid ve Tom Hanks ile başrolleri paylaşacak.
35 yılını sinema filmleriyle geçiren Meg Ryan, sektörün her yönünü iyiden iyiye biliyor elbette. Ancak ne kadar yıldır oyunculuk yapıyor olursa olsun, her oyuncunun aşması gereken duvarlar ve kazanması gwreken tecrübeler var. Bu yüzden Meg Ryan, yeni bir tecrübeye yelken açarak ilk yönetmenlik tecrübesine adım attı. '90'lı yılların bir diğer ünlü oyuncusu Jodie Foster, George Clooney'e baş rolü verdiği Money Monster ile bu yıl dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın zamanda da Meg Ryan'ı yönetmenlik dememesiyle izleyeceğiz.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.