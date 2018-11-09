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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Kasım 2018 10:08

Megan Fox göz kamaştırdı

İç çamaşırı markası Frederick’s of Hollywood için tasarım yapan Megan Fox, yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı.


ABD’li oyuncu ve model Megan Fox, yüzü olduğu Frederick’s of Hollywood isimli iç çamaşırı markası için, kamera karşısına geçti. 2018 Sonbahar Koleksiyonu’nun kampanyası için poz veren 32 yaşındaki model, duru güzelliğiyle göz kamaştırdı. Parçaları bizzat tanıtan oyuncu,Instagramhesabından seksi pozlar paylaştı.Üç çocuk annesi Fox, binlerce beğeni aldı.



Daha önce "İstanbul'u anlamak için mutlaka Kapalıçarşı'ya gitmelisiniz" diyen Amerikalı oyuncu ve manken, Türkiye’ye bir dahaki gelişinde Beşiktaş maçı izlemek istediğini söylemişti.


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