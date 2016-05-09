Megan Fox son noktayı koydu

Hayranlarına duyurulur; Megan Fox deyince aklınızda oluşan "seksi oyuncu" kavramı artık yok olmak üzere.



Üçüncü çocuğuna hamile olan 29 yaşındaki Megan Fox, kariyeriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.







The Sun'a konuşan Fox, cesur sahnelerin kendisi için geride kaldığını, çocuklarının onu bu şekilde izlemesini istemediğini belirtti.







HBO kanalında yayınlanacak ve bir hayat kadının yaşamına odaklanacak dizi projesi için kendisine teklif geldiğini anlatan Fox şöyle devam etti: "Erkek çocukların annelerini asla o şekilde görmemesi gereken durumlar vardır. Bu filmde çok cesur seks sahneleri var. Bir porno filmde göreceğiniz tarzda şeyler. Çocuklarımın bunu kaldırabileceğini sanmıyorum. Gerçek ile sanatı birbirinden ayıramazlar. Eğer konu sizin annenizse durum oldukça karmaşıklaşıyor."







Megan Fox, kariyerinin ilk döneminden bu yana hep cesur rollerin oyuncusu oldu. Her filminin ardından Fox'a gelen yeni rol teklifleri de bu yönde oldu. Öyle ki oyuncunun artık daha ciddi rollerde yer almak istediği zaman zaman basına yansımıştı.







Fox'u büyük üne kavuşturan Transformers filminin oyuncu açısından rahatsız edici bir hikayesi de var. Megan Fox, 2009 yılında verdiği bir röportaj sırasında; 2007 yapımı ilk Transformers filmindeki rolünü almak için yönetmen Michael Bay'in Ferrari marka arabasını üzerinde bir bikiniyle yıkamak zorunda kaldığını açıklamıştı.







Fox, üstüne bir de Michael Bay'in bütün bu maskaralığı filme aldığını söylemiş ve Michael Bay'in tam bir zır deli olduğunu iddia etmişti. Bu açıklamaları üzerine üçüncü Transformers filminin kadrosundan çıkarılan Megan Fox, bir süre kariyeriyle ilgili büyük bir buhran yaşasa da sonuçta çareyi yine Bay'le barışmakta bulmuş ve Ninja Kaplumbağalar projesinde yönetmenle birlikte çalışmıştı.



