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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Haziran 2016 01:37

Megan Fox tekrar hamile

Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile

Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael daha büyük ve kötü karakterlerle savaşmak için beyazperdeye geri dönüyorlar. 2014 yapımlıbir önceki filmde April O'Neil karakteriyle karşımıza çıkan Megan Fox'unise birkaç aylık hamile olduğu haberi herkesi şaşkına çevirdi.



2 çocuk sahibi 30 yaşındaki güzel aktris Megan Fox, salı günü Jimmy Kimmel'a konuk olarak hamileliğini ifşa etti. Karnı burnunda Fox, çocukları ve hamileliğiyle alakalı eğlenceli ve ilginç açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmedi.



Bebeğiyle iletişim kurduğunu söyleyen Fox: "İşitebilir bir ses değil ama eğer algılarınız açıksa mesajı alabilirsiniz." diyerek aldığı mesajlara örnek olarak şunu verdi: "Mesela bebek başkabir yerde yaşamak istedi ve Los Angeles'ta tamamen farklı bir yere taşındık. Onun burada büyümek istediğini hissettim."



Şubat'ta katıldığı Jimmy Kimmel'ın programında da hamilelik aylarında olan Fox'un "göbeği" şu an fark edilebilir düzeyde. Diğer iki çocuğunun bebekler hakkında birçok şey bildiğini açıkladı. Fox, küçük çocuğu Bodhi'nin, bebeklerin göğüsten beslenmesini komik bulduğunu söyledi.



Devam filminde de yine aynı rolle çıkacak Megan Fox, 23 Haziran'da Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows ile izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz Ninja Kaplumbağalar filminde beklenileni veremeyen yönetmen Jonathan Liebesman yerine bu filmde koltuk, Dave Green'e emanet edilmişti. İlk filme nazaran daha iyi olduğu görüşü basında hakim. Zaten seyirci de çok kısa süre sonra kararını verecektir.



Bu filmde ise gözaltından kaçan Shredder (Brian Tee), dünyayı ele geçirmek için şeytani bir planlar kurarken Ninja Kaplumbağalarımızı kötü şöhretli "Krang" ile karşılaştırmanın peşindedir. Bu kötülüğün karşısında "genç" Ninja Kaplumlabağalarımızın ne yapacağını merak ediyorsanız tam 4 farklı fragmanı çıkan bu filmi kaçırmayın.



AHMET TOĞAÇ
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