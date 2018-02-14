Mehmet Aslantuğ'lu Direniş Karatay'dan fragman geldi

Tarihin tozlu sayfalarında bir kahramanın izini süren Direniş Karatay'dan yeni fragman geldi. Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı'nın oturduğu "Direniş Karatay", seyircilerini Büyük Selçuklu Devleti'ne götürecek. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Direniş Karatay"da, son Selçuklu kahramanı Emir Celaleddin Karatay'ı Mehmet Aslantuğ canlandırıyor.

Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçen oğlu Gıyaseddin, babası gibi güçlü karaktere sahip bir devlet adamı değildir. Bu zayıflık Moğolların baskısını ve Selçuklu üzerindeki iştahını artırmaktadır. Tüm tecrübe ve gücü ile halkı büyük bir direnişe hazırlayan Emir Celaleddin Karatay; kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Anadolu’nun sessiz kahramanlarını yanına alacaktır...

Türkiye’nin ilk üniversite yapımı filmi "Direniş Karatay" KTO Karatay Üniversitesi'nin yapımcılığında hayat buluyor. Geçtiğimiz haftalarda "Sokak Kafası" lakaplı internet fenomeni rap müzik sanatçısı Yener Çevik tarafından hazırlanan soundtrack parçası "Hu" ile gündeme gelen "Direniş Karatay"da Ahi Evren’e Fikret Kuşkan, Noyan karakterine Yurdaer Okur, Türkan'a Burcu Özberk, Kutay'a Alperen Duymaz ve genç Mevlana'ya Furkan Palalı hayat veriyor.

Genel danışmanlığını Serdar Akar'ın üstlendiği, kadrosunda ayrıca Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Fırat Temir, Yusuf Aytekin ve Ece Yaşar gibi isimlerin de yer aldığı epik savaş filmi "Direniş Karatay", 9 Mart'ta sinemalarda olacak.