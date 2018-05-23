Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı

Görkem Yeltan'ın senaryosunu kaleme aldığı “Dört Köşeli Üçgen”in yönetmeni sinema, müzik, resim ve edebiyatın duayen isimlerinden Mehmet Güreli.
Güreli'nin “Gölge”den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan “Dört Köşeli Üçgen” aynı zamanda dayısı olan ünlü yazar Sâlâh Birsel'in aynı adlı romanından uyarlandı.
İlk gösterimini 37. İstanbul Film Festivali'nde yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği almış olan filmin çekimleri geçtiğimiz sene İstanbul, Alaçatı, Bodrum ve Selçuk'ta gerçekleştirilmişti. FilmdeMustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar Gökseven, Kaan Çakır, Emre Altuğ, gibi isimler var.
Film 27 Temmuz 2018'de sinemalarda olacak.