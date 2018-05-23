Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.

İlk gösterimini 37. İstanbul Film Festivali'nde yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği almış olan filmin çekimleri geçtiğimiz sene İstanbul, Alaçatı, Bodrum ve Selçuk'ta gerçekleştirilmişti. FilmdeMustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar Gökseven, Kaan Çakır, Emre Altuğ, gibi isimler var.

Güreli'nin “Gölge”den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan “Dört Köşeli Üçgen” aynı zamanda dayısı olan ünlü yazar Sâlâh Birsel'in aynı adlı romanından uyarlandı.

23 Mayıs 2018 23:20 Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı 27 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak film, son olarak 6. Uluslararası Kayseri Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.

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