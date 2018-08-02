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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Ağustos 2018 11:40

Mel Gibson ile Colin Farrell bir arada

İki karizmatik aktör Mel Gibson ile Colin Farrell bir intikam öyküsü için bir araya geldiler.

Son yıllarda daha çok yönetmen tarafıyla ortaya çıkan Mel Gibson kısa bir aradan sonra yeniden beyazperdeye dönüş yapıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçecek olan War Pigs adlı filmde başrolü karizmatik aktör Colin Farrell’le paylaşacak.

Aksiyon gerilim türündeki filmde Colin Farrell Drex adlı bir karakteri, Gibson ise bir papazı canlandıracak. Filmin yönetmenliğini Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları ve Yedinci Hayat filmlerine imzasını atan Tommy Wirkola üstleniyor. War Pigs’in çekim takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

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