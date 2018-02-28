28 Şubat 2018 21:07 Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda! Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.

Cennet, Cehennem, Araf, Seni Seviyorum Adamım gibi filmlerinden tanıdığımız yönetmen Biray Dalkıran’ın tamamı Amerikalı oyuncularla Amerika'da çektiği filmi The Crossbreed/Melez , 2 Mart'ta vizyona giriyor.

Filmin başrol oyuncuları Angela Durazo (Amy), Nathan Schellerup (John) ve Katy Bentz (Rose).

Gazeteci bir çift olan Amy ve John’un; Amy’nin beklenmedik hamileliği ve aldığı kürtaj kararı sonrasında değişen hayatlarını konu edinen film, İncil'de ve Musevilik'te önemli bir yeri olan ‘'Lilith'' efsanesinden yola çıkıyor.