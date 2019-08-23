Melisa Sözen Fransız film Acele Baba Aranıyor'da sınırları zorluyor

Ağırlıklı olarak komedi filmleri çeken Fransız yönetmen Xavier de Choudens imzalı "Acele Baba Aranıyor" (Damien Veut Changer le Monde / Adopt a Daddy), bu hafta vizyondaki yerini aldı. Fransa’da mülteci çocukların başlarına gelenleri mizahi yolla anlatan filmin başrolünde tanıdık bir isim yer alıyor; Melisa Sözen. Çemberimde Gül Oya, Bir Bulut Olsam, Av Mevsimi ve Nuri Bilge Ceylan’ın ödüllü filmi Kış Uykusu’nda boy gösteren başarılı oyuncu Acele Baba Aranıyor filmindeki performansıyla göz dolduruyor. Xavier de Choudens'in yönettiği "Acele Baba Aranıyor" filminin oyuncu kadrosunda Sözen’e Franck Gastambide, Guillaume Tranchant ile Camille Lollouche gibi isimler eşlik ediyor.

Melisa Sözen önceki aylarda filmle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda: “Bu muhteşem filmin benim için başlangıç anı bu. Şahane yönetmenim Xavier de Choudens ile tanışma, Fransızcayı neredeyse bilmememe rağmen bana güvenip başrollerden birini verecek kadar bana inandığı için çok mutluyum! Filmin çekiminden birkaç ay önce Fransızca öğrenmek için Paris’e yerleşmemle başlayan bu süreç; heyecan, korku, stres ve mutlulukla dolu inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu yolculukta bana sonsuz destek olan yönetmenime ve tüm ekibe çok çok teşekkür ederim!!” demişti.



Acele Baba Aranıyor, Fransa’da yaşayan mülteci çocukların yaşadıkları zorlukları mizahi bir yolla anlatıyor. Damien, ilkokulda öğretmenlik yapan ve sessiz, sakin bir yaşam süren genç bir adamdır. Bir gün, öğrencilerinden Bahzad adında bir çocuğun, ebeveynlerinin geçmişi nedeniyle sınır dışı edileceğini öğrenir. Öğrencisinin sınır dışı edilmesine üzülen Damien, çocuğun ülkede kalması için neler yapabileceğini düşünür. Damien, avukat olan kız kardeşi Melanie’nin de yardımıyla Bahzad’ın babası olduğunu söyleyerek onu nüfusuna geçirir. Damien, Bahzad’ı sınır dışı edilmesini engellese de onun gibi birçok çocuğun olduğunu fark eder. Kurtarılması gereken çocuklar için bir şeyler yapmaya karar veren Damien ve kardeşi Melanie, bürokrasinin sınırlarını zorlamaya başlar.