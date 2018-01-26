Melisa Üneri'den Babasının Kızı geliyor

Dağıtımını Kurmaca Film’in üstlendiği Finlandiya yapımı film Babasının Kızı, yeni bir hayat kurmak için babasından kurtulabileceği tek yer olan Türkiye’ye yerleşen bir genç kızın büyüme ve başkaldırısını konu alan bir kara komedi. Dünya galasını Almanya DOK Leipzig’de gerçekleştiren, Sheffield Doc Fest, ZagrebDox ve !f İstanbul gibi önemli festivalleri dolaşan Babasının Kızı’nın çekimleri Finlandiya ve Türkiye’de gerçekleştirildi. Finlandiya televizyon kanalı YLE ve Finlandiya Film Fonu tarafından desteklenen filmin yapımını Klaffi Productions üstlendi.

Türk bir babanın Finlandiya'da tek başına büyüttüğü kızı olan Melisa, babasından uzaklaşmak için peşinden gelmeyeceğine emin olduğu tek yere, İstanbul'daki babaannesinin yanına taşınıyor. Sürekli elindeki kameranın arkasından görünen Melisa, babası için "manipülatif, baskıcı ve dominant" derken, ekranda, internetteki dating sitelerine üye olan ve kızının iç çamaşırı seçmesine yardımcı olan şen şakrak bir baba görüyoruz. Öte yandan Melisa'nın babası da kendi annesinden ve Türkiye'yi terk etme sebeplerinden bahsederken aynı sıfatlara başvuruyor: "manipülatif, baskıcı ve dominant".

Filmin yönetmeni Melisa Üneri'nin, ilk uzun metrajlı yaratıcı belgeseli Daddy’s Girl’ün yapımcılığını Mika Ronkainen (Klaffi Productions) üstlendi ve Finlandiya Film Fonu ile televizyon kanalı YLE tarafından desteklendi. Belgesel, prestijli DOK Leipzig’de dünya galasını yaptıktan sonra Sheffield, !f İstanbul, ZagrebDOX gibi önemli festivallerin seçkilerinde yer aldı. 2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Patates Olmasın isimli kısa filminin senarist ve yönetmenliğini üstlendi. İlk gösterimini 53. Antalya FF’de gerçekleştiren film, 28. Ankara FF’den de Jüri Özel Ödülü ile döndü. Filmin festival yolculuğu devam etmektedir. 2016-2017 yılları arasında, Mart Ajans Yayıncılık ve Walt Disney ortaklığında meşhur Limon ve Zeytin karikatürünün animasyon dizi projesinde senarist ve hikaye editörü olarak görev aldı. Melisa İstanbul’da yaşıyor ve ilk uzun metrajlı kurmaca film projesi YIRTIK! üzerinde çalışıyor. Proje, !f 2017 Sundance Senaryo Atölyesi’ne seçildi ve orada Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper gibi önemli isimlerle birlikte çalışma fırsatı yakaladı.