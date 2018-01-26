Dağıtımını Kurmaca Film’in üstlendiği Finlandiya yapımı film Babasının Kızı, yeni bir hayat kurmak için babasından kurtulabileceği tek yer olan Türkiye’ye yerleşen bir genç kızın büyüme ve başkaldırısını konu alan bir kara komedi. Dünya galasını Almanya DOK Leipzig’de gerçekleştiren, Sheffield Doc Fest, ZagrebDox ve !f İstanbul gibi önemli festivalleri dolaşan Babasının Kızı’nın çekimleri Finlandiya ve Türkiye’de gerçekleştirildi. Finlandiya televizyon kanalı YLE ve Finlandiya Film Fonu tarafından desteklenen filmin yapımını Klaffi Productions üstlendi.
26 Ocak 2018 09:37
Melisa Üneri'den Babasının Kızı geliyor
Melisa Üneri'nin hikayesini anlatan Babasının Kızı 2 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.
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