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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Ocak 2018 09:46

Merakla beklenen Ant-Man and the Wasp'ten ilk fragman yayınlandı

Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ant-Man and the Wasp'ten fragman yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni'nin projelerinden biri olan Ant-Man'in devamı niteliğindeki Ant-Man and the Wasp, süper kahramanlık ile babalık görevlerini bir arada yürütmek konusunda türlü sorunlar yaşayan Scott Lang, Ant-Man'in acil bir çağrı ile Hope van Dyne, yani Wasp'la birlikte üstleneceği zorlu görevi ele alıyor. Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerini Paul Rudd ve Evangeline Lilly üstleniyor.


Film kadrosuna Michael Douglas, Michael Peña, Judy Greer gibi ilk filmden tanıdığımız isimlerin yanı sıra Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne ve Walton Goggins gibi oyuncular da eklenerek izleyiciyle buluşacak.

2018 yılının merakla beklenen süper kahraman filmlerden biri olan Ant-Man and the Wasp, 06 Temmuz 2018 tarihinde ülkemizde vizyona girecek. Filmin ilk fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


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