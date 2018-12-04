Merakla beklenen Captain Marvel’den yeni fragman yayınlandı

Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Captain Marvel, içinde pekçok ipucu barındıran yeni fragmanıyla gün yüzüne çıktı. Fragmandan saatler önce filmin afişi de ortaya çıkmıştı. Marvel’in bu iddialı yeni macerasında Oscar ve Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Brie Larson’ı süper kahraman kostümü içinde izleyeceğiz.

Yönetmenliğini daha önce Half Nelson veIt’s Kind of a Funny Story’de birlikte çalışmış Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Filmde Larson’a, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Annette Bening, Clark Gregg, Djimon Hounsou ve McKenna Grace gibi isimler eşlik ediyor.

Eski bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu olan Carol Danvers artık sakin bir hayat yaşayan bir kadındır. Ancak bu değişmek üzeredir. Günün birinde Kree teknolojisini içeren bir patlama sonucu özel güçler edinir. Transformasyon yeteneği kazanan kadın kısa sürede güçlerini iyilik için kullanmaya karar vererek Kaptan Marvel adını alır. O artık adaleti sağlamak ve güçsüzleri korumak için çalışacaktır.

“Captain Marvel” ülkemizde 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.