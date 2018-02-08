Merakla beklenen Deadpool 2 fragmanı yayınlandı

Tim Miller'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmiyle, Ryan Reynolds'ın hayat verdiği anti-kahraman yalnızca çok sevilmekle kalmamış; vizyona girdiği yıl olan 2016'da dünya genelinde en çok hasılat elde eden filmlerden biri olmuştu. Reynolds'ın sevilen çizgi roman kahramanını yeniden canlandırdığı Deadpool 2'nin yönetmenliğini bu kez John Wick ve Atomic Blonde ile itibarını günden güne yükseltmeyi başaran David Leitch üstleniyor.

Bu devam filminde Reynolds'ın yanı sıra Morena Baccarin, T. J. Miller, Brianna Hildebrand ve Stefan Kapicic rollerine geri dönerken filmin önemli karakterlerinden biri olacak olan Cable'a Josh Brolin hayat verecek. Deadpool 2'nin yanı sıra Brolin, 27 Nisan 2018 tarihinde ülkemizde vizyona girecek olan Avengers: Infinity War'un ana kötüsü Thanos olarak bir çizgi roman uyarlamasıyla daha seyirci karşısına çıkacak.

Wade Wilson yani namıdiğer Deadpool'un ilk filmde başına gelenlerden sonra gündelik hayatla ve görünüşüyle başa çıkmasının yanında yeni kötülerle olan bitmek bilmeyen mücadelenin yine oldukça eğlenceli bir hikâyeyle beyaz perdeye taşındığı Deadpool 2, 18 Mayıs 2018 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.