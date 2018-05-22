Merakla beklenen Mogli: Orman Çocuğu filminin altyazılı fragmanı

Mogli: Orman Çocuğu, Disney'in 2016 yılındaki popüler uyarlamasından daha farklı bir hikaye anlatıyor. Fiilmin yönetmen koltuğunda ise usta oyuncu Andy Serkis oturuyor.Filmin başrolünü Rohan Chand üstlenirken, hikayenin en unutulmaz karakterlerinden kaplan Shere Khan'ı ise Benedict Cumberbatch seslendiriyor.
Yine panter Bagheera rolünde Christian Bale'i, piton Kaa rolünde Cate Blanchett'ı, kurt sürüsü lideri Akela rolünde Peter Mullan'ı izleyeceğiz.
Film, Hindistan ormanlarındaki kurt sürüleri tarafından yetiştirilen Mowgli'nin büyümesini konu alıyor. Mogli: Orman Çocuğu, ülkemizde 26 Ekim'de sinemalarda olacak.
Altyazılı fragmanı izliyoruz.