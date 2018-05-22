Merakla beklenen Mogli: Orman Çocuğu filminin altyazılı fragmanı

Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...

Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..

Mogli: Orman Çocuğu, Disney'in 2016 yılındaki popüler uyarlamasından daha farklı bir hikaye anlatıyor. Fiilmin yönetmen koltuğunda ise usta oyuncu Andy Serkis oturuyor.Filmin başrolünü Rohan Chand üstlenirken, hikayenin en unutulmaz karakterlerinden kaplan Shere Khan'ı ise Benedict Cumberbatch seslendiriyor.

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