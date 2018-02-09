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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Şubat 2018 11:08

Merakla beklenen Özgürlüğün Elli Tonu vizyonda!

Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak

ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU
Tür: Aşk, Dram
Yönetmen: James Foley
Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Max Martini, Arielle Kebbel, Rita Ora
KONU: Dakota Johnson ve Jamie Dornan, Elli Ton serisinin üçüncü filmi Özgürlüğün Elli Tonu'nda Anastasia Steele ve Christian Grey rollerine geri dönüyor. Anastasia ve Christian, ilişkilerinde yaşadıkları gelgitli zamanların ardından nihayet evlilik yoluna girmiştir. Birliktelikleri, görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ulaşmıştır. Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez. Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır.

KAYHAN
Tür: Komedi
Yönetmen: Togan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu
KONU: Okulunun geleneksel pilav gününe çok sevdiği lise arkadaşlarını görmek için heyecanla giden Kayhan, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce şok olur. Yıllık sayfalarını karıştırdığında lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenir. Yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayan Kayhan'ın aklından tek bir şey geçer: İntikam. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun (İrfan Kangı) istemeyerek de olsa eşlik edecek ve başlarına gelmeyen kalmayacaktır.

LEO DA VİNCİ: MONA LİSA MACERASI
Tür: Animasyon
Yönetmen:Sergio Manfio
IMDB: 5.4
KONU: Vinci kasabasında hayat huzurlu geçmektedir. Genç Leonardo zamanın çoğunu ilginç icatlarıyla uğraşarak geçirir, Arkadaşları Lorenzo ve Lisa'da onunla birliktedir. Üç arkadaşın sakin geçen hayatları kasabaya gelen panayırda gösterim yapan bir adamın anlattıklarından sonra değişir. Adam onlara gizli bir hazinenin varlığından bahseder. Anlatılanlar karşısında büyülenen Leonardo ile arkadaşları Lorenzo ve Lisa, bu kayıp hazinenin peşine düşerler ve kendilerini bilmedikleri büyük bir maceraların içine sürüklerler.

GÜZEL ADAM SÜREYYA
Tür: Belgesel
Yönetmen: Gökçe Kaan Demirkıran
KONU: Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran, Beşiktaş'la iç içe geçmiş bir yaşamın hikâyesini sunuyor. Süreyya çok hızlı değişen iki olgu olan şehir ve futbolun içinde, geçmişi simgeleyen ve günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak seyirci karşısına çıkmakla beraber Süreyya'nın, endüstriyel futbol çağının tam kalbinde yalın bir insan olarak, Beşiktaş'ın değerleriyle birlikte, nasıl simgeleştiğini gösteriyor. Güzel Adam Süreyya; Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne ve Ricardo Querasma gibi birçok önemli futbol insanını bu hikâyeye konuk ediyor.

İYİ GÜNLER
Tür: Komedi, Animasyon, Suç
Yönetmen: Jian Liu
KONU:Çin'in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir. Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon yuan çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla yayılır ve sadece bir gecede herkes Zhang'ın ve paranın peşine düşer.

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