Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
8 Kasım 2018 08:22

Meryem Uzerli yeni filmine hazırlanıyor

Meryem Uzerli Mısır’da çekilecek filmin başrolünü üstlenecek.


Dergi çekimleri için gittiği Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarla şu sıralar gündem olan Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni sinema filmi için kollarını sıvamış. Çekimlerine aralık ayında Mısır’da başlanacak filmde Uzerli başrolde boy gösterecek. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Meryem Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.



Öte yandan Meryem Uzerli, Maldivler tatilinden paylaştığı karelerle çok konuşuluyor. Özellikle bikinili pozları çok konuşulan oyuncunun bu fotoğrafı da takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu 'fazla fotoşoplu' olmakla eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı fotoşop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    • Meryem Uzerli yeni filmine hazırlanıyor Meryem Uzerli yeni filmine hazırlanıyor

      Meryem Uzerli Mısır’da çekilecek filmin başrolünü üstlenecek.

    • Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz? Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz?

      Sonbaharla festivaller hız kazanırken, ödül sezonu da resmen açılmış oldu. Herkesin gözü kulağı sinema sektörünün en şaaşalı ödülleri olan Akademi’nin dağıttığı Oscar’larda. İşte eleştirmenlerden gelen yorumlara göre Akademi’nin radarına takılan ve muhtemelen Oscar ödüllerinde aday olarak göreceğimiz sanatçılar ve yapımlar.

    • Jamie Foxx’tan Olivia Munn’a tavsiye Jamie Foxx’tan Olivia Munn’a tavsiye

      Hollywood’un başarılı ismi Olivia Munn, katıldığı bir televizyon programında Jamie Foxx’un ona verdiği arkadaş tavsiyesini anlattı.

    • Velayet savaşı başlıyor Velayet savaşı başlıyor

      Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayeti için hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir