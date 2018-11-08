Meryem Uzerli yeni filmine hazırlanıyor

Dergi çekimleri için gittiği Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarla şu sıralar gündem olan Meryem Uzerli, bir taraftan da yeni sinema filmi için kollarını sıvamış. Çekimlerine aralık ayında Mısır’da başlanacak filmde Uzerli başrolde boy gösterecek. Tunus asıllı Khemissi Imen’in yapımcılığını üstlendiği film için senaryo okumalarına başlayan Meryem Uzerli’nin rol aldığı “Kovan” filmi ise 2019’un ortalarında vizyonda olacak.

Öte yandan Meryem Uzerli, Maldivler tatilinden paylaştığı karelerle çok konuşuluyor. Özellikle bikinili pozları çok konuşulan oyuncunun bu fotoğrafı da takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu 'fazla fotoşoplu' olmakla eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı fotoşop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.