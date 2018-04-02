Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?

2016 yılında ölümüyle Star Wars hayranlarını üzüntüye boğan Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu.

Star Wars hayranları, yeni üçlemenin son filminde bu değerli rolü Meryl Streep’in canlandırması için Disney ve Lucas Film'i telefon yağmuruna tutmuş durumda. Filmin hayranları “Fisher’ı biri canlandıracaksa o ancak Meryl Streep olabilir” diyerek bu konuda epey ısrarcı oldular.

Meryl Streep, Carrie Fisher ile yakın arkadaştı. Carrie Fisher’ın hikayesini yazdığı ve kendi hayatına dair işaretler olan Postcards From The Edge’de başrolü oynayan Streep’in bir nevi Fisher’a hayat vermiş olması da Prenses Leia karakterine Streep'in yakışacak olmasına bir sebep daha diyebiliriz.