Meşhur dizilerin akıl almaz hataları

Şimdiye kadar ne kadar dizi izlemişsinizdir? Bu soruyu duyduktan sonra içinden hatta dışından bile “Ohoo” diyenleri buraya davet edelim. Madem bu kadar dizi izlediniz, aşağıdaki dizilere de muhtemelen göz atmışsınızdır. Hiçbiri çok yeni yapımlar olmasa da alanlarında “klasikleşemeye” başladıklarını söyleyebiliriz. Ancak bu sefer dizilerin başarısından ya da hangi tema üzerine inşa edildiğinden bahsetmeyeceğiz. Konumuz, “akıl almaz hatalar”. Şöyle ki, tüm insanlar hata yapar. Diziler insan yapımıdır. O zaman diziler hata yapmak zorundadır gibi bir düz mantık yürüterek bu önemli yapımlardaki hataları sizin için sıraladığımızı söyleyelim. Friends’ten Seinfeld’e oradan Simpsons’a kadar TV tarihinde yayınlanmış birçok dizinin hatalarını listelemeye çalıştık. Bakalım bu hatalardan kaçını daha izlerken fark edebilmişsiniz.Listemize bir dönemler televizyonların yaz sezonlarının vazgeçilmezi olan dizi ile başlayalım. Hayır tabi ki de Grey's Anatomy'den değil, onun Türkiye uyarlaması olan "Doktorlar"dan bahsediyorum. Yaz döneminde tatile giren diziler yerine az mı gösterildi. Belki tekrardan izlesek Doktorlarda da hata bulabiliriz, nasılsa o kadar mükemmel olamaz öyle değil mi? Ancak Grey's Anatonmy'nin gözümüze takılan bir hatası mevcut. El yazısının değişimini tanıyacak kadar becerikli olmasak da yazının konumun değişmiş olduğu aşikar. Acaba bir hemşirenin gizli planları mı var?90'ların sonunda başlayan ve tam tamına 188 bölüm devam eden bu sitcomu hatırlayanınız elbet vardır. Eğlenceliydi öyle değil mi? Peki dizinin yayınlanan pilot bölümündeki faciayı hatırlayan var mı. Muhtemelen dikkat etmemişsinizdir ama Ellen ve Rob daha dizinin bu ilk bölümünden evlilik yüzüklerini takmışlar. Özellikle dizi seyircileri spoilerlardan nefret eder ama dizi, adeta kendi seyircisine spoiler veriyor. "Hainliğin bu kadarı."Yine karşımızda başka uzun soluklu bir sitcom duruyor. Bu şekilde sıralayınca da siz okuyucuların aklından şu sorunun geçiyor olması ihtimal, "Tüm sevdiğimiz diziler mi bunca hatayı yaptı?". Cevap açık, ne yazık ki evet. Sette var olan küçük bir ihmalkarlık veya dikkatsizlik böyle listelerin doğmasına sebep oluyor. Her neyse biz devam edelim. Yerde görmüş olduğunuz kişi George. Jerry içeriği girdiğinde, yerdeki gazete George'nin sağındayken öteki planda gazete, George'nin soluna geçiyor. Herhalde kameranın yeri değiştiğinden asistanın da kafası karışmış.En güzellerini sona saklamak gibi bir derdimiz yok ama birçok kişi için bu başlıktan sonra gelecek hatalar ötekilere nazaran biraz daha "büyülü" gelebilir. Mesela Jennifer Aniston'un canlandırdığı Rachel karakterinin boynunda aniden beliren kolye gibi. Sanıyoruz ki Jennifer Aniston sete gelir gelmez görmüş olduğunuz ikinci planı çekmiş. Daha sonra da asistanlardan biri "Abla boynunda kolye var." diye uyarınca onu o da çıkarıvermiştir. Ancak o kolye ile çekimin yapıldığını nasıl unuturlar, orası ayrı bir mevzu tabi.Kurban bayramının son gününü geçirirken henüz kesilmek için çok küçük olan bu kuzu ile karşılaşıyoruz. Lisa da bu tatlı mı tatlı kuzuyu sevmek için onun yanına oturuyor. Kuzu, Lisa'nın parmaklarını annesinin memesi sanıyor olacak ki onları emmeye başlıyor. Ancak görüntü geniş plana çıktığında Lisa'nın elinin, kuzunun ağzına çok uzak olduğunu görüyoruz. Hadi setlerdeki hatalar, çekimlerin telaşı sebebi ile meydana geliyor ama ya animasyondakiler? Gerçekten böyle bir hatanın açıklamasını kimse yapamaz.Bir sitcomun hatasından ötekine atlamamız çok acı ama ne yapalım biz de bu hataları seyircilere göstermek için buradayız. Daphne, gördüğünüz üzere küçük bir kaza sonucunda bileğini burkuyor. Ancak dizinin başında Daphne'nin sağ eli sargılı iken dizinin sonuna geldiğimizde sol elinin sargılı olduğunu görüyoruz. Galiba Daphne'nin canını çok yakmışlar.Seinfeld hayranlarını bize biraz kızabilir ancak bulduğumuz hataları sizinle paylaşmalıyız. Seinfeld'de bulduğumuz bir hatayı gösterip ötekini saklamak hem size hem de öteki dizilere büyük bir haksızlık olurdu. Ne de olsa hata bir kere yapılmış. Biz onu sizinle paylaşmazsak başkaları sizin yüzünüze vurabilir. Kramer'in yakın planında, Elaine'nin kaşmir kazağını giymiş uzanırken görüyoruz. Geniş planda ise aynı kıyafet üzerinde ancak bir eksiklik var. Boynuna doladığı kurdele, geniş planda bir anda uçuvermiş. Muhtemelen Kramer, "Bu anlamsız kurdeleyi niye takıyorum" diyerek kurdeleyi, boynundan çekip yere atmıştır. Ah şu oyuncu kaprisleri dizilere ne hatalar yaptırıyor.AHMET TOĞAÇ