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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Şubat 2018 15:22

Meşhur Halloween serisinde Haluk Bilginer sürprizi!

Yönetmenliğini Danny McBride ve David Gordon Green’in üstlendiği film, serinin finali.

Daha önce Ben-Hur, Forget About Nick, Trendy, The Ottoman Lieutenant, Rosewater gibi pek çok yabancı yapımda rpl alan başarılı tiyatro ve sinema oyuncusu Haluk Bilginer, iddialara göre 1978’de John Carpenter tarafından başlatılan ve şimdiye kadar 10 filme ulaşan ‘Halloween’ın yeni serisinde rol alıyor.

Laurie Strode karakterini canlandıran Jamie Lee Curtis, Halloween’in devam filminde 5. kez yer alırken, Nick Castle ise seri katil Michael Myers’ı canlandıracak. Judy Greer, Laurie Strode’un kızı Karen rolüne hayat verecek.

İddialar doğruysa gururumuz Haluk Bilginer, Halloween filminde Sartain isimli bir karakteri canlandıracak. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.

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