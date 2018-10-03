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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ekim 2018 08:39

Michael Jackson’ın gerçekleşmeyen hayali

Michael Jackson, 80’li yıllarda ilk siyahi James Bond olmak için yapımcıları ikna etmeye çalışmış.


Ünlü Hollywood patronlarından Michael Ovitz'e göre, efsanevi şarkıcıMichael Jackson1980'lerdeJames Bond'u canlandırmak için film film yapımcılarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmiş. Yeni çıkan otobiyografisinde Ovitz, Jackson'un bir aksiyon filminde oynamak istediğini Los Angeles'taki evinde kendisine bildirdiğini açıkladı.


NME'den Nick Reilly'nin haberine göre, "Jackson'un isteğini ciddiye almak için çok uğraştığını" yazan Ovitz, Jackson'un kendisine "James Bond'u oynamak istiyorum" dediğinde kendisine "Sen ince yapılı ve çok hassassın, 'acımasız bir taş blok' olduğuna kimseyi inandıramazsın" ifadeleriyle cevap verdiğini açıkladı.


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