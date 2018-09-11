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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Eylül 2018 14:19

Michael Myers geri döndü!

Jamie Lee Curtis, ikonik rolü Laurie Strode ile geri dönüyor. Laurie, yıllar önce Cadılar Bayramı gecesi öldürülmek üzereyken elinden zor kurtulduğu maskeli karakter Michael Myers ile son kez yüzleşiyor.


Korku filmlerinin ustası John Carpenter, baş yapımcı ve kreatif danışman olarak, korku filmlerinin önde gelen yapımcılarından Jason Blum (Kapan, Parçalanmış, Arınma Gecesi, Paranormal Activity) ile güçlerini birleştiriyor. Carpenter’ın klasiğinden esinlenen yapımcılar David Gordon Green ve Danny McBride, 1978’de yaşanan olaylara yeni bir yön vererek hikayeyi geliştirdi. Green aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapıyor.


Cadılar Bayramı yapımcıları arasında filmin fikir aşamasından itibaren bulunan Trancas International Films’den Malek Akkad ve Bill Block (Elysium, 9. Bölge) yer alıyor. Carpenter ve Curtis’e ek olarak, Green ve McBride, Rough House Pictures çatısı altında baş yapımcılar olarak ekibe katıldı.


Halloween, Cadılar Bayramı ismiyle 19 Ekim‘de Türkiye’de vizyonda olacak.



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