28 Nisan 2018 15:10 Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı? Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...



Başrolünde Angelina Jolie’nin yer aldığı 2014 yapımı Maleficent’in devam halkası olan Maleficent 2’nin kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Malefiz'i canlandıran Angelina Jolie ve Auorora karakteri ile Elle Fannig rollerine geri dönerlerken Deadpool'daki Ajax' ve Game of Thrones'taki Daario Naharis rolleriyle tanıdığımız başarılı oyuncu Ed Skrein da yakın zamanda kadroya eklenmişti.

İkinci filmin yönetmenliği Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı filminin de yönetmenliğini üstlenmiş olan Joachim Rønning'e ait olacak. Yapımcılığını Joe Roth’un üstlendiği filmin senaryosunu ise Jez Butterworth ve Linda Woolverton kaleme alıyor.

Michelle Pheiffer'in de bu filmin kadrosuna eklenmesi adına Disney'le iletişimde olduğu bilgisi geldi.