Mila Kunis tekrar hamile

Ashton Kutcher ile 2015 yılından beri birlikte olan ünlü oyuncu Mila Kunis, ikinci çocuğunu bekliyor. 2015 yılının Temmuz ayında evlenen çift, Wyatt Isabelle isminde bir kız çocuk sahibi.





That 70's Show'da birbirine ilgi duyan iki kişiyi canlandırıyordu. Ashton Kutcher bu sıralar Netflix'in The Ranch yapımında yer alıyor. Mila Kunis ise Bad Moms ile bu yaz karşımıza çıkacak.Ashton Kutcher çok yüksek ücretler verilmesine rağmen yapımcıların gerekli verimi sağlayamadığı için eleştirildiği kariyeri boyunca, birçok ünlü yapıma da imza atmıştı.

Mila Kunis Ashton Kutcher'dan önce Evde Tek Başına'nın ünlü çocuk yıldızı Macaulay Culkin ile birlikteydi. Bu birliktelik devam ederken Ashton Kutcher da Demi Moore ile evliydi.







