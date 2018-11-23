Milla Jovovich çölde görüldü!

Beşinci Element filmiyle yıldızı parlayan, Resident Evil serisindeki Alice rolüyle hayranlarını ikiye katlayan güzel oyuncu Milla Jovovich’in rol aldığı son filmi Monster Hunter’dan ilk fotoğraf gün yüzüne çıktı. Resident Evil gibi bir video oyun uyarlaması olan Monster Hunter’da güzel yıldıza Ron Perlman, Meagan Good ve Tony Jaa gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yönetmenliği ve senaryosu, aynı zamanda Milla Jovovich’in kocası olan Paul W.S. Anderson’a ait.

Natalie Artemis karakterini canlandıracak olan Jovovich’i, filmde bir grup sadık askeriyle birlikte ölümcül canavarların dünyasından kurtulmaya çalışan cesur teğmen rolünde izleyeceğiz. Güney Afrika’da çekimleri yapılan filmin yönetmeni Paul W.S. Anderson, Artemis’in ekipmanlarının tamamının direkt olarak oyundan alındığını söylemiş. Fotoğraf hakkında konuşan Anderson:“Kostümlerin tüm güzelliği ve ‘Monster Hunter’ oyununun yansıması, bu fotoğrafta tam olarak ortaya çıktı”dedi. Filmin çekimleri için çöllere, kayalıklara hatta yer altına gittiklerini belirten Anderson, filmin oyundaki görsellikleri tam olarak yansıtacağını da sözlerine ekledi.