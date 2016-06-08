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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Haziran 2016 23:29

Milyon dolarlar Nolan'a feda

Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'te bir uçak milyon dolara mal olacak.

Christopher Nolan'ın daha önce de set fotoğraflarıyla haberini yaptığımız Dunkirk filmi için haberler gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız filmin savaş sahneleri için kurulan devasa sette Nolan adeta bir general gibiydi.



Böyle büyük bir prodüksiyonun sorunluluğun almak ancak nolan gibi usta bir yönetmenin hak edeceği bir şey. Ve böyle bir prodüksiyona dair gelecek haberler takdir edersiniz ki herhangi bir film haberi gibi olmayacaktır.



Alınan bir duyuma göre Warner Bros, Dunkirk için kesenin ağzını açtı. Söz konusu rakam ise 5 milyon dolar. Bazı filmlerin bütçesi bile bu fiyatı bulmazken Dunkirk 5 milyon doları bir uçak için ayırdı.



II. Dünya savaşında kullanılmış vintage tarzı bir uçak için bu para harcanacak. Kimse dönem filmi çekmenin kolay olacağını söyleyemez ama seyirciler için böyle bir rakamı işitmek baya şaşırtıcı olsa gerek.



Bu büyük rakamın yanı sıra bildiğimiz bir şey daha var ki o birçok kişiyi hüsrana boğabiliriz. Filmin çekimler bittiği zaman uçak harap halde kalacak. Artık uçak patlar mı yoksa savaşın rutininden yıpranır mı bilinmez ama filmi izlerken 5 milyonun gözlerimiz önünde "yandığını" göreceğiz.



Uçağın dört bir yanına yerleştirilecek kameralarla daha büyülü bir sinema deneyimini izleyicilere yaşatacak olan filmin yaklaşık bir yıl sonra yani 21 Temmuz 2017'de vizyona çıkması bekleniyor.



AHMET TOĞAÇ

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