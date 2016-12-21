21 Aralık 2016 12:02 Mısırları Hazırlayın: Bu Yılbaşında Netflix’te İzlemeniz Gerekenler Yılbaşı gecenizi filmlerle geçirmek istiyor, ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız; buyrun! Netflix'ten sizin için özenle en güzel yılbaşı temalı yapımları seçtik.

Bu yılbaşı gecesini evde arkadaşlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle mi geçireceksiniz? Yılbaşı özel bölümü çekilen Netflix’teki en iyi dizi, film ve çocuk yapımlarıyla gecenizi daha da renklendirebilirsiniz. Bu içeriklerle, geri sayım partisini başlatmak için saat 12’yi beklemenize gerek yok. Netflix’te parti istediğiniz yerde, istediğiniz zaman başlıyor!



Aşağıda okuyacağınız yapımların hepsine Netflix













-En sevdiğiniz dizilerin yılbaşı bölümleri











Sense8 Christmas Special (23 Aralık)











Matrix ve Babylon 5 yaratıcılarının elinden çıkan bu harika gerilim dizisinde, telapati yoluyla birbirlerinin hayatını yaşayabilen sekiz kişinin hikayesini izliyoruz. Yılbaşı özel bölümü, diziyi özleyen hayranları için









BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina’s Christmas Wish













Noel zamanı ve BoJack’in Noel’le hiç işi olmaz. Ancak Todd elinde devasa bir şeker külahı ve eski bir Horsin’ Around Noel özel bölümüyle gelir.





Orange is the New Black: Season 1 Episode 13









“Deliyle Deli Olma” Red’in mutfağını tekrar ele geçirme planı geri teper. Mahkumlar bir Noel gösterisi sahneler. Hayatının tehlikede olduğunu fark eden Piper’ın planları suya düşer.









Gossip Girl Season 1 Episode 11















“Roma Tatili” Blair’in babası tatil için eve beklenmedik bir misafirle, erkek arkadaşıyla gelir; Blair’in hayal kırıklığını saklaması ise hiç kolay olmaz.







Black Mirror: White Christmas















Parasız kalan Amerikalı gezgin, devrim niteliğindeki yeni bir oyun sistemini deneme işini kabul eder. Ancak, yaşadığı heyecanın biraz fazla gerçek olduğunu keşfeder.













The Vampire Diaries: Season 6 Episode 10













“Senin Gözlerinden Noel” Bonnie eski mutlu günlerini özlemle anar. Caroline üniversitede neşeli bir sürprizle karşılaşır. Jo ortadan kaybolduğunda Alaric, Elena ve Damon’dan yardım ister.











Pretty Little Liars: Season 5 Episode 13















“Noel’e ‘A’ Damgası” Noel yaklaşırken kızlar; Spencer’ın adını temize çıkarmak, Mona için adalet ve Alison’ı devirmek isterler.









Trailer Park Boys: Xmas Special













Sunnyvale Karavan Parkı’nın eskiden nasıl olduğunu keşfedin; randy bir fahişe, J-Roc henüz rap şarkıcısı olmamış, Barb ve Lahey ise hala birlikteler.







-Yılbaşı temalı filmler











The Spirit of Christmas / Noel Ruhu















Noel yaklaşırken avukat Kate Jordan, bir hanın satışını denetlemek için Vermont’a gider ve orada yakışıklı ancak lanetlenmiş bir hayalete aşık olur.









A Very Murray Christmas / Bir Yılbaşı Hikayesi













Bill Murray, müzik, haylazlık ve alkol sohbetleriyle dolu bir akşam için yıldızları bir araya getiriyor. Sürprizlerle dolu, alaycı bir Noel özel programı…













A Christmas Story











1940’ların Indiana’sından bu esprili Noel hikayesinde, Red Ryder BB silahı isteyen 9 yaşındaki bir çocuk bu oyuncağın güvenli olduğuna ailesini ikna edebilecek mi?











Love Actually / Aşk Her Yerde















Bu komedi filmi, aşk hakkında büyüleyici bir eser. Londra’da birbiriyle bağlantılı 10 aşk hikayesi anlatıyor ve Noel arifesinde de doruk noktasına ulaşıyor.





New Year's Eve / Yılbaşı Gecesi











Yıldızlarla dolu bu romantik komedide, aralarında çizgi roman çizeri ve bir şef aşçısının da olduğu bir grup New Yorklunun kaderi bir Yılbaşı Gecesi’nde kesişir.





How the Grinch Stole Christmas











Grinç, Whoville kasabasını Noel’den mahrum bırakmaya karar verir. Ama minik Cindy Lou Who ve ailesinin gösterdiği sevecenlik, kalbini yumuşatmaya yetebilir.







The Polar Express / Kutup Ekspresi













Bu sevgi dolu hikayede, Noel Arifesinde trenle Kuzey Kutbu’nun yolunu tuttuktan sonra genç bir çocuğun tatil ruhuna olan inancı tazelenir.







Shrek The Halls / Şrekli Noeller











Şrek tam da yeni ailesiyle sonsuza dek mutlu ve rahat yaşayacağını düşünürken tatillerin en neşelisi gelir.





Çocuklarınız için özel öneriler









Yılbaşı özel bölümü çekilen bu Netflix Orijinal Çocuk Programları ile çocuğunuz için geceyi dilediğiniz an başlatabilirsiniz. Çizgi filmi başlatın, çocuğunuzla beraber tüm aile yılbaşı heyecanını bu muhteşem kurgu dünyalarında yaşayın.









Beat Bugs













Arka bahçenin güvenli duvarlarının ardındaki beş dost canlısı böcek, Beatles’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde etraflarındaki dünya hakkında birçok şey öğreniyor.







Fuller House











Tanner ailesinin maceraları devam ediyor. DJ Tanner-Fuller, kardeşi Stephanie ve arkadaşı Kimmy ile aynı evi paylaşıp, üç oğlunu onların yardımıyla büyütüyor.







Luna Petunia













Büyülü oyuncak sandığının yardımıyla Harikalar Dünyası’na giden Luna Petunia orada maceralar, dostluklar ve yepyeni bilgilerle karşılanıyor.







Skylanders Academy













Bu animasyonda, bir grup akademi mezunu Skylander dünyasını kötü güçlerden korumaya çalışırken güven ve cesarete dair yeni şeyler öğrenirler.







Word Party / Kelime Partisi











Bailey, Franny, Kip ve Lulu’yla tanışın. Bu çok sevimli yavru hayvanlar sizden eğlenceye katılmanızı ve öğrenmelerine yardımcı olmanızı istiyorlar!









Trollhunters / Trol Avcıları











Sıradan bir genç, gizemli bir tılsım bulur ve bu beklenmedik görevi üstlenerek iki dünyayı kurtarmak için harekete geçer. Guillermo del Toro’dan yepyeni bir hikaye.





All Hail King Julien











En İyi Animasyon Çocuk Programı dalında Emmy ödüllü yapımda, Madagaskar’ın parti delisi Kral Julien ile ormandaki en çılgın maceralara hazır olun.







Chasing Cameron











Dünya turuna çıkarak kariyerinde bir adım daha ilerleyen sosyal medya sansasyonu Cameron Dallas ile sahne arkasını ziyaret edin.





