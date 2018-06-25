Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!



Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostu sıkıntılı bir zamanda yakalıyor. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşüyor ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine giriyor. Ama insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyuluyor.

Ethan Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışını anlatacak olan filmde, serinin gediklileri Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames'e, bir önceki filmde olduğu gibi Alec Baldwin, Rebecca Ferguson ve Sean Harris eşlik ediyor.

Serinin sevilen yüzleri ile yeni isimleri harmanlayan devam halkası, serinin son filmi “Görevimiz Tehlike 5”e imza atan Oscar ödüllü yönetmen ve senarist Christopher McQuarrie'nin imzasını taşıyor.

“Mission: Impossible – Yansımalar” ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.