Mission: Impossible – Yansımalar vizyona hazır

Yılın beklenen aksiyon filmlerinden olan Mission: Impossible – Yansımalar, vizyona girmesine çok az bir zaman kala hayranlarının karşısına yeni bir afişle çıktı. Aksiyon filmlerinin sevilen yüzü Tom Cruise’u altıncı kez ajan Ethan Hunt olarak izleyeceğimiz filmde yeni jenerasyon Superman Henry Cavill de boy gösterecek. Görevimiz Tehlike serisinin son filminin oyuncu kadrosunda Altın Küre adaylığı bulunan Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Oscar adayı Alec Baldwin, Altın Küre ödüllü Ving Rhames, Sean Harris, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan ve Angela Bassettyer alıyor. Görevimiz Tehlike 5’i yöneten, Oscar ödüllü Christopher McQuarriebu filme hem senarist hem de yönetmen olarak imzasını attı.

Son görevinde yaşanan yanlışlıklar sonucu CIA’in kara listesine giren Ethan Hunt ve ekibi, insanlığı tehdit eden yeni tehlikenin ortaya çıkmasıyla zamana karşı yarışmaya başlar…

Mission: Impossible – Yansımalar 27 Temmuz’da vizyonda!