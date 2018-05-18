Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
18 Mayıs 2018 09:18

Mission: Impossible - Fallout'tan yeni fragman geldi

Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.


Altı adet devam filmi olan aksiyon serisi Mission: Impossible'ın yeni filmi Fallout, Tom Cruise'un yaşadığı set kazası sonrası rötar yaşamıştı. Beklenen film önümüzdeki aylar içerisinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.


Ethan Hunt ve ekibinin, aksiliklerle devam eden bir görev sonrası pek çok engelle karşılaşacakları filmden yeni bir fragman geldi. Filmde yine ekstrem aksiyon sahneleri mevcut belli ki.


Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson ve Sean Harris gibi isimler filmde boy göstermeye devam ederken Henry Cavill, Vanessa Kirby ve Angela Bassett gibi isimler ise seriye katılan yeni oyuncular. Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyircisiyle buluşacak.


Serinin 3.filminden beri dublör kullanmadığı bilinen Tom Cruise, bakalım bu kararından vazgeçecek mi? Yeni fragmanı izleyelim:



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mission Impossible - Rogue Nation
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir