Mission: Impossible - Fallout'tan yeni fragman geldi



Altı adet devam filmi olan aksiyon serisi Mission: Impossible'ın yeni filmi Fallout, Tom Cruise'un yaşadığı set kazası sonrası rötar yaşamıştı. Beklenen film önümüzdeki aylar içerisinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ethan Hunt ve ekibinin, aksiliklerle devam eden bir görev sonrası pek çok engelle karşılaşacakları filmden yeni bir fragman geldi. Filmde yine ekstrem aksiyon sahneleri mevcut belli ki.

Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Rebecca Ferguson ve Sean Harris gibi isimler filmde boy göstermeye devam ederken Henry Cavill, Vanessa Kirby ve Angela Bassett gibi isimler ise seriye katılan yeni oyuncular. Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyircisiyle buluşacak.

Serinin 3.filminden beri dublör kullanmadığı bilinen Tom Cruise, bakalım bu kararından vazgeçecek mi? Yeni fragmanı izleyelim: