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26 Mayıs 2018 19:59

Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı

Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018


Mission: Impossible – Fallout / Yansımalar filminde Ethan Hunt (Tom Cruise) ve IMF ekibi (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) ile Hunt'ın dostları (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan), yeni görevlerinde zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Filmde Henry Cavill, Angela Bassett ve Vanessa Kirby de bu güçlü kadroya katılıyor. Yönetmen koltuğunda ise bir kez daha Christopher McQuarrie ismini görüyoruz.


Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018


Filme ait yeni bir fragman yayınlandı, Türkçe altyazılı fragmanı izliyoruz:


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