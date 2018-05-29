29 Mayıs 2018 13:21 Modern bir Keloğlan geliyor! Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanan Keloğlan'dan ilk teaser...





Türk masalının en ünlü kahramanlarından biri olan, saçsız başı, pratik zekâsı ve iyi ahlaklılığı ile tanınan Keloğlan’a 40 yıl aradan sonra hayat veren isim Atilla Doğukan Türkyılmaz.

Kamera önünde, tiyatrodakinin aksine daha modern bir Keloğlan karakterine hayat vermek için çalışan Türkyılmaz, yaklaşık 2 ay boyunca geleneksel Keloğlan karakterindense modern çağa daha yakın bir karaktere bürünmek için sıkı çalıştı. Diksiyon ve senaryo için oyuncu koçu Ümit Çırak ile birlikte çalışan Atilla Doğukan Türkyılmaz; Keloğlan’ın hareketli, zeki, tez canlı ve sağlıklı görüntüsüne kavuşabilmek için çekimler süresince sıkı bir diyet te yaptı.

Doğa bilinci ve hayvan sevgisini fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktarmayı hedefleyen filmde hayvanlar animasyon karakterler şeklinde yer alıyor. Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in de rol aldığı filmde, hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alıyor. Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in üstlendiği film; CGI Animasyon, görsel efekt ve gerçek görüntüleri harmanlayarak yaratılan masalsı dünyasıyla, Türk sinemasında pek yapılmamışı, denenmemişi denemişe benziyor.

Filmden ilk teaser yayınlandı, izleyelim: