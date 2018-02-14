14 Şubat 2018 11:22 Modern korku gerilim Sessiz Bir Yer'den fragman var! 13 Nisan'da vizyona girecek olankorku dolu Sessiz Bir Yer'den Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe & Millicent Simmonds gibi oyuncuların bulunduğu, korku/gerilim filmi Sessiz Bir Yer filmi izleyiciyi korkutmaya hazırlanıyor. John Krasinski yönetmenliğindeki modern korku-gerilim Sessiz Bir Yer filminde, dört kişilik bir aile, sesle avını bulan gizemli yaratıklar hayatlarını tehdit etmeye başlayınca yaşamlarını sessiz bir şekilde sürdürmek zorunda kalır.

Film 13 Nisan 2018'de vizyona girecek. Türkçe altyazılı fragmana buradan ulaşabilirsiniz.