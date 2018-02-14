Oyuncu kadrosunda Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe & Millicent Simmonds gibi oyuncuların bulunduğu, korku/gerilim filmi Sessiz Bir Yer filmi izleyiciyi korkutmaya hazırlanıyor. John Krasinski yönetmenliğindeki modern korku-gerilim Sessiz Bir Yer filminde, dört kişilik bir aile, sesle avını bulan gizemli yaratıklar hayatlarını tehdit etmeye başlayınca yaşamlarını sessiz bir şekilde sürdürmek zorunda kalır.
14 Şubat 2018 11:22
Modern korku gerilim Sessiz Bir Yer'den fragman var!
13 Nisan'da vizyona girecek olankorku dolu Sessiz Bir Yer'den Türkçe altyazılı fragman yayınlandı
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