Mogli: Orman Çocuğu'nun fragmanı yayınlandı

Başarılı aktör ve yönetmen Andy Serkis, iki dünya arasında sıkışmış bir çocuğun kaderini kabul edip bir efsaneye dönüştüğü Rudyard Kipling’in sevilen başyapıtını baştan yaratıyor. Mogli (Rohan Chand) kendini gerçekten ne ormanın vahşi doğasına ne de insanların uygar dünyasına ait hissetmiştir. Şimdi, gerçekte nereye ait olduğunu keşfetmek için her iki dünyanın sahip olduğu tehlikelerle yüzleşmelidir.

Muhteşem bir görselliğe sahip bu etkileyici maceranın yıldızlarla dolu kadrosunda Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Rhys ve Naomie Harris'in yanı sıra genç oyuncu Rohan Chand yer alıyor.