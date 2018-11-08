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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Kasım 2018 15:38

Mogli: Orman Çocuğu'nun fragmanı yayınlandı

Andy Serkis imzalı yeni animasyon filmi Mogli: Orman Çocuğu'nun resmi fragmanı gün yüzüne çıktı.


Başarılı aktör ve yönetmen Andy Serkis, iki dünya arasında sıkışmış bir çocuğun kaderini kabul edip bir efsaneye dönüştüğü Rudyard Kipling’in sevilen başyapıtını baştan yaratıyor. Mogli (Rohan Chand) kendini gerçekten ne ormanın vahşi doğasına ne de insanların uygar dünyasına ait hissetmiştir. Şimdi, gerçekte nereye ait olduğunu keşfetmek için her iki dünyanın sahip olduğu tehlikelerle yüzleşmelidir.


Muhteşem bir görselliğe sahip bu etkileyici maceranın yıldızlarla dolu kadrosunda Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Rhys ve Naomie Harris'in yanı sıra genç oyuncu Rohan Chand yer alıyor.



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