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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Temmuz 2019 11:36

Mr. Robot’un final sezonundan tanıtım videosu yayınlandı

Mr. Robot, 4. sezonuyla birlikte ekrana veda ediyor. Dizinin dördüncü sezonundan tanıtım videosu yayınlandı.


Yaratıcılığını Sam Esmail’in yaptığı Mr. Robot dizisi 4. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Oscar ödüllü aktör Rami Malek’in başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallstrom, Grace Gummer, Michael Cristofer ve B.D. Wong gibi isimler bulunuyor.


Dizinin yaratıcısı Sam Esmail final kararını şu sözlerle duyurdu: “Mr. Robot’u ilk yarattığımda, küçük ve kült bir kitleye sahip niş bir dizi olacağını düşünmüştüm. Son üç yılda bundan çok daha fazlası oldu… İlk günden beri bir kapanışa doğru ilerliyordum ve buna sonunda ulaştığımıza karar verdim.”
Finali, yaratım ekibi de dahil kimsenin istemediğini belirten Esmail, Elliot’nun yolculuğunun kaçınılmaz bir sona ulaştığını ve buna herkesin saygı duyduğunu belirtti. Final sezonu Elliot’un gönderdiği bir mailin sonuçlarına odaklanacak.



Bohemian Rhapsody ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı kazanan ve şu sıralar yeni Bond filminde rol alanRami Malek‘in başrolünü üstlendiği dizinin final sezonu için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı.


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