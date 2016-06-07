Kelebek gibi uçup arı gibi sokan efsane boksör Muhammed Ali, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılmıştı. Onun için düzenlenecek anma töreninde ise Will Smith, önemli bir rol oynayacak.
Muhtemelen bu kutsal görevin neden ünlü aktöre verildiğini tahmim edebiliyorsunuzdur. Smith 2001 yılında efsanevi boksör Muhammed Ali'ye "Ali" filmiyle hayat vermişti. Ayrıca bu film ona ilk Oscar adaylığını kazandırmıştı.
Ünlü aktör aralarında eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Lennox Lewis ve Jerry Ellis'in yanı sıra Ali'nin ailesi ve arkadaşlarının da içinde bulunduğu tabuta refakat edecek ve taşıyacak edecek 8 kişiden biri olacak.
74 yaşında vefat eden ünlü boksörün ölümü üzerine 47 yaşındaki ünlü aktör Facebook hesabından şöyle bir açıklama yapmıştı. "Dünyayı salladın. Akıl hocam, dostum. Hayatımı değiştirdin. Huzur içinde yat."
Muhammed Ali'nin arkasından söylenen bu hoş sözler sadece Smith'in takipçilerini değil, birçok kişiyi mutlu etmiştir. Efsanevi boksörün cenaze töreni bu cuma Kentucky eyaletinde yapılacak.
AHMET TOĞAÇ
8 Haziran 2016 00:31
Muhammed Ali'yi Will Smith yolcu edecek
Will Smith, Muhammed Ali'nin tabutuna refakatçi olacak.
Kelebek gibi uçup arı gibi sokan efsane boksör Muhammed Ali, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılmıştı. Onun için düzenlenecek anma töreninde ise Will Smith, önemli bir rol oynayacak.
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