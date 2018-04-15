Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi

Aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyan film evet çok anlamlı, yıkılıp yok olması gereken meseleleri anlatıyor ama benzerleri hatta belki de çok daha iyileri yapıldı, yapılıyor ve hiçbiri bu film kadar ses getirmedi.

Şili’li yönetmen Sebastian Leio ile, 2014 yılında, orta yaşın üzerinde, özgür ruhlu, dul bir kadının hikayesini anlattığı Gloria filmiyle tanışmış ve filmden çok etkilenmiştim: Leio; 60’lı yaşlarına merdiven dayamış Gloria karakterini beyazperdede benzerlerini görmeye alıştığımız tüm klişelerden soyutlamış; ilerleyen yaşayan rağmen hayattan kopmayan, yiyip-içen, gezen, partileyen, sevişen sıradışı bir kadın resmetmişti. Hatta filmden sonra uzun süre Laura Branigan’ın -80’li yılların- unutulmaz şarkısı Gloria şarkısı yeniden dilime dolanmıştı. Gloria; başrolündeki Paulina Garcia’ya bileğinin hakkıyla 63. Berlin Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı ve sinema tarihinin en özel kadın karakterlerinden biri olarak tarih sayfalarındaki yerini çoktan yerini aldı.

Sebastian Leio bu kez kendisine En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazandıran “Muhteşem Kadın” filmiyle çıtayı oldukça yükseltti. Berlin Film Festivali’nden ödüllerle dönerek yıla damgasını vuran film; garsonluk ve şarkıcılık yapan Marina’nın kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Orlando ile gelecek planları yaparken Orlando'nun ani ölümü üzerine altüst olan hayatını konu ediyor. Trans bir kadın olmasına rağmen sevgilisi ölene kadar adeta bir koruma kalkanında yaşayan Marina; ailesi ve toplumla ağır bir yüzleşme yaşıyor.

Film tam da bu travmatik kayıbın ardından başlıyor ve Marina bir yandan sevgilisinin ölümüyle başetmeye çalışırken diğer yandan otoriteye karşı büyük bir savaş veriyor. Acısını bile yaşamayan Marina, toplumun önyargılarını resmederken tabuları yıkmayı amaçlıyor.

Filmi ilk kez geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali’ne izlemiştim. Açıkçası festivalde favorim Andrey Zvyagaintsev’in yazıp yönettiği, kendi toplumunu otopsi masasına yatıran Loveless (Sevgisiz) filmiydi. Tüm önyargılar bir yana, hala düşüncem aynı. Loveless’ın, şiddetle, kavgayla ve sevgisizlikle yoğrulmuş, hayalleri kırılınca ağlamayı bile unutmuş bir toplumun portresini post-modern bilgi çağı filtresinden çizdiği; yozlaşmış, çürümüş, hayati değere sahip kurumları ardı ardına işlevsiz hale gelmiş Rus toplumunu büyük bir başarıyla perdeye yansıttığını düşünüyorum. Kesinlikle Oscar’ın sahibi olmalıydı. Elbette “Muhteşem Kadın” da güçlü bir yapım ve başrolündeki (üstelik ilk filmi olmasına rağmen) Daniela Vega neredeyse kusursuz bir performans sergiliyor.

Aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyan film evet çok anlamlı, yıkılıp yok olması gereken meseleleri anlatıyor ama benzerleri hatta belki de çok daha iyileri yapıldı, yapılıyor ve hiçbiri bu film kadar ses getirmedi. Bunun sebebini araştırdığımızda karşımıza sadece Oscar’da değil birçok film festivalinde varolan bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu da sektörde aşılması gereken bir sorun: lobicilik… Tabii bu tartışılması gereken başka bir mesele ama yeri gelmişken vurgulamak gerekir. Ayrıca Amerika’da Trump rejimi ile yeniden hortlayan ırkçılık, homofobi, taciz, istismar gibi hastalıklı kavramlara olan tepkinin, her alanda olduğu gibi Hollywood’da da çok güçlü hissedilmeye başlanan bir dönemde olması film seçimlerinde de yansıyor. Bu durumda bazen bir film daha iyi olsa bile sırf meselesinden dolayı bir başkası öne geçip ödüle değer bulunabiliyor. Muhteşem Kadın’a da böyle bir coşkuyla Oscar verildiğini düşünüyorum. Ama tabii elbette bu mesele, filmin güzelliğini gölgelemiyor. Sebastián Lelio’nun bir sonraki filmini sabırsızlıkla beklediğimi de itiraf etmeliyim.

Puan: 6,5/10

Gizem Ertürk