9 Şubat 2018 10:16 Müjde Ar !f İstanbulda olacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen etkinliklerinden biri de “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Hayat Var!” temalı programının merakla beklenen etkinliklerinden biri de Türkiye sinemasının unutulmaz oyuncularından Müjde Ar ile usta gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın buluşacağı “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.

70’lerin başladığı sinema kariyerinde, “Fahriye Abla”, “Dağınık Yatak”, “Aaahh Belinda!”, “Adı Vasfiye”, “Arabesk”, “Ağır Roman” gibi bir çok klasikte başrol oynamış, sinemamızın en güçlü kadın oyuncularından Müjde Ar’ın usta gazeteci ve yazar Tuğrul Eryılmaz’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek sohbette, Ar ona “Hayat Var!” dedirten olayları, insanları, filmleri izleyenlerle paylaşacak. Katılımın sınırlı olacağı “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” için başvurular ise ifistanbul.com’dan yapılacak ve sohbet 20 Şubat Salı günü saat 19:00’da Babylon’da gerçekleşecek.