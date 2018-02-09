15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “Hayat Var!” temalı programının merakla beklenen etkinliklerinden biri de Türkiye sinemasının unutulmaz oyuncularından Müjde Ar ile usta gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın buluşacağı “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.
9 Şubat 2018 10:16
Müjde Ar !f İstanbulda olacak
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen etkinliklerinden biri de “Hayatın Yırtıldığı Yer: Müjde Ar” adlı sohbet olacak.
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