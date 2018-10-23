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23 Ekim 2018 14:27

Murat Dalkılıç ile Melis Sezen aynı filmde

Yeni filmi Dünya Hali için Murat Dalkılıç ile kamera karşısına geçen Melis Sezen filmde dergide çalışan bir gazeteciyi oynayacak.


Yeni filmi Dünya Hali için Murat Dalkılıç ile kamera karşısına geçen Melis Sezen filmde dergide çalışan bir gazeteciyi oynayacak. Gizem karakteriyle beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu, “Oyunculuğun yanında Medya ve Görsel Sanatlar okuduğum için gazetecilik ve basın üzerine bir sürü ders aldım ve Gizem karakterini çıkarırken bana oldukça yardımcı oldu. Gizem her ne kadar bir dergide çalışsa da asıl hayali gazeteci olmak. Ben de hayallerinin peşinde nasıl koştuğunun altını çizmeye çalıştım. Daha önce hiç bu kadar hayat dolu, pozitif, enerjik ve bol bol gülümseyen bir karakteri canlandırmamıştım. Senaryoyu okuduğumda Gizem’i sıcacık hissettim. Bu yüzden çok heyecanlandım. Birbirinden farklı karakterler canlandırmayı çok isterim ki böylece hem kendimi geliştirebilir hem de daha çok keşfedebilirim. Ben Gizem’i çok sevdim, umarım benim Gizem’de hissettiğim sıcaklığı sizler de hissedersiniz” dedi.



Yapımcılığını Pusula Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ömer Can’ın oturduğu Dünya Hali filmi 2 Kasım’da vizyonda.


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