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2 Ekim 2018 09:31

Murat Şeker Fenerbahçe’nin hikayesi için kolları sıvadı

Çakallarla Dans serisinin yönetmeni Murat Şeker, Fenerbahçe’ni Kurtuluş Savaşı günlerindeki mücadelesini filme almaya hazırlanıyor.


Murat Şeker, “Futbol sadece futbol değildir. Harrington Kupası ve Fenerbahçe’nin Kurtuluş Savaşı günlerindeki mücadelesini film yapmak dedelerimize karşı görevimizdir”

“Aşk Tutulması”, “Çakallarla Dans”, “Görevimiz Tatil” gibi Türk Sineması’nda unutulmaz bir çok filme imzasını atan ünlü yönetmen Murat Şeker’in hayali, 1918 – 1923 yılları arasında Fenerbahçe’nin süper güçlere karşı Kuvayi Milliye’yi destekleyen mücadelesini anlatmak.


Fenerbahçe’nin tüm basketbol ve futbol maçlarına giden ve aynı zamanda FB kongre üyesi olan yönetmen Murat Şeker, “Hedefimiz 20 milyon TL.’lik bir bütçeyle eli yüzü düzgün bir Kurtuluş Savaşı ve Fenerbahçe filmi yapmak. Fenerbahçe ve General Harrington Kupası, milli mücadele günlerinin en önemli olaylarından biriydi. Başkan Ali Koç’la yüz yüze görüşüp, tarihe altın harflerle yazılmış olan 29 Haziran 1923 yılında Taksim Stadı’nı tezahüratlara boğan o günü ve Fenerbahçe Kulübü Kayıkhanesi’nin gizli bir cephane deposuna döndürülme hikayesini, Türk Sinema Tarihi kayıtlarına geçirmek istiyoruz” dedi.


Senaryosu hazır olan proje için ön hazırlıklar başladı. 29 Haziran 1923 yılında oynanan unutulmaz tarihi Harrington Kupa maçı sahneleri için Taksim Stadı aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.


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