Müslüm Ayla’yı geçebilecek mi?

Box Office Türkiye’nin verilerine göre,hafta sonu yaklaşık 645 bin seyirci tarafından izlenen Müslüm gişe liderliğini sürdürdü. Yaklaşık 645 bin seyirciyle ilk hafta sonundaki performansının hâlâ üzerinde seyreden film, üçüncü hafta sonunda 600 bin seyirci bareminin üzerine çıkmayı başaran dördüncü yapım oldu. Sadece 17 günde 3 milyon 423 bin seyirci tarafından izlenen Müslüm’ün 6 milyon civarı izlenmesi bekleniyor. Filmin, geçtiğimiz yıl vizyona giren ve yine yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği Ayla’yı geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 2018 yılında en çok bilet satılan üçüncü hafta sonu oldu.

Vizyondaki diğer bir iddialı yapım olan Murat Şeker’in yönettiği ve perşembe günü vizyona merhaba diyen Çakallarla Dans 5, dört günde toplam 462 bin 591 seyirci tarafından izlendi ve en çok izlenen ikinci film oldu.Beklenti üstü gişe performansını vizyondaki üçüncü hafta sonuna da taşımayı başaran Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 187bin 375 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı. Film bu hafta içerisinde 1 milyon seyirci barajını aşarak bunu başarabilen sekizinci animasyon yapım olacak.

Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan Yol Arkadaşım 2, 96bin 614 seyirciyle kendine dördüncü sırada yer bulurken toplamda 2 milyon 98 bin 904 seyirciye ulaşarak ilk filmi geçmiş oldu.

Sürpriz açılışından sonra ikinci hafta sonunda da seyircisiniyüzde 8 arttıran Bohemian Rhapsody ise 71 bin 442 seyirciyle Box Office Türkiye’nin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.